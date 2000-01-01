عربي21 TV
سياسة
قالت السلطات التركية إنها تبحث مسلح قتل ما لا يقل عن 39 شخصا الكثير بينهم أجانب داخل ملهى ليلي مكتظ أثناء الاحتفال بلي اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
قالت صحيفة "حرييت" التركية إن منفذي الهجوم على الملهى الليلي في منطقة أورتاكوي في إسطنبول كانوا يرتدون زي "بابا نويل" اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم السبت، قرارا يدعم جهود الوساطة التي قامت بها تركيا وروسيا لتسهيل تأسيس وقف إطلاق اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
ما زالت الدوائر الإسرائيلية بكل مستوياتها مشغولة بتبعات مجيء الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض على اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
ذكرت صفحات إعلامية موالية للنظام السوري أن بشار الأسد أصدر مرسوما بترقية شقيقه العميد ركن ماهر الأسد إلى رتبة لواء.
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أصدرت قوات النظام السوري بيانا دعت فيه الشبان الموالين للانضمام إلى فيلق جديد تمّ تشكيله تحت اسم "فيلق تحرير سورية".
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أصدر تجمع أهل العلم في الشام بيانا أوضح فيه أن عددا من الفصائل الإسلامية في الشمال السوري، وقّعت اتفاقية للاندماج فيما اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
سيطر غضب شديد على عدد من شخصيات إعلامية وسياسية وحقوقية مصرية، تنتمي للتوجهين الليبرالي والناصري، من السياسات التي يتب اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
حظيت فيديوهات عدة بالأكثر مشاهدة على موقع "يوتيوب" لمقاطع الفيديو، وتنوعت المقاطع الأكثر شعبية عام 2016، بين المضحك وا اقـــــــــــــــرأالتفاصيل