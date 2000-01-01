عربي21 TV
سياسة
أقرت هيئة كبار العلماء في الأزهر، بوقوع الطلاق الشفوي، المستوفي شروطه وأركانه، دون اشتراط توثيق أو إشهاد، مشددة على أن اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
في تقرير مطول، وتنشره "عربي21" مترجما على ثلاثة أجزاء، تناولت وكالة بلومبرغ الإخبارية نشاط شركات تكنولوجية إسرائيلية ف اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
وجه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأحد، بـ"اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية المصالح العراقية"، على خلفية مرسوم ال اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
تقدم الجيش السوري والمليشيات الموالية له في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة على عدة جبهات في أنحاء البلاد، بحسب اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
اعتبر سياسي بارز موال للأكراد الأحد عقب الإفراج عنه بعد سجنه لشهرين أن على الأكراد والحكومة التركية "بدء عهد جديد" لإن اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
قالت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية في مقال لها، الأحد، إن البيت الأبيض تردد على مدى أسبوع حول كيفية الرد على الجدل والإعلا اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
قال نشطاء ومصادر في الداخل السوري، إن الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو الأردني ضد تنظيم الدولة، الجمعة "استهدفت موا اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
نشر موقع كليفلاند الأمريكي، تقريرا تحدث فيه عن اللوبي الأمريكي الذي يساند رئيس النظام السوري بشار الأسد؛ من داخل العاص اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
تجدد الجدل حول المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل" بعد بدء بث حلقته الأولى ابتداء من 16 كانون الثاني/يناير الماضي، مد اقـــــــــــــــرأالتفاصيل