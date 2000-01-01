عربي21 TV
سياسة
تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ملفات وقضايا حساسة خلال اتصال هاتفي جرى ب اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأحد، عن إجراءات جديدة تناقشها إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بشأن التعامل اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
نشرت صحيفة "تسايت" الألمانية، مقال رأي للصحفي الألماني، ياسين مشربش، سلط من خلاله الضوء على "الخطة السرية" التي أعدها اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مطولا مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الأحد، تناول حسب مصادر أمر اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
يبدو أن الاحتجاجات المتصاعدة ضد قرار حظر دخول رعايا سبع دول إسلامية للولايات المتحدة، لن يثني الرئيس الأمريكي دونالد ت اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
واجهت واشنطن، الأحد، غضبا متصاعدا في عدد من الدول العربية اثر إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يمنع موقتا سفر اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
فجر الإعلامي السوري فيصل القاسم، الأحد، مفاجأة حول الحالة الصحية لرئيس النظام السوري بشار الأسد بعد تضارب الانباء عن ت اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
لاقت خطبة الجمعة الماضية التي عممتها وزارة الأوقاف في شرق ليبيا، عن العلمانية؛ ردود فعل غاضبة، بعدما طالبت الخطبة بضر اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
نشرت صحيفة "ستار" التركية؛ نص رسالة تلقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من طفلة سورية اقـــــــــــــــرأالتفاصيل