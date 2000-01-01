عربي21 TV
سياسة
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بالقضاء على ما سماه "الإرهاب الإسلامي المتطرف".
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وجه رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة مسجلة خاصة للشعب الإيراني، عنوانها "نحن أصدقاءكم لسنا أعداءكم اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
دعا مركز دراسات إيراني نافذ في أحدث تقرير له إلى السرعة في حل الأزمة السورية من خلال محادثات "أستانا" التي دعت إليها ر اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
نشرت شبكة "سي إن إن" ملخصا لوثائق عددها 49، قالت إن الحكومة الأمريكية أفرجت عنها مؤخرا، وتخص زعيم تنظيم القاعدة السابق اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
في حكم تاريخي، ألزمت المحكمة الإدارية العليا، السبت، الحكومة المصرية، بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
خرحت مسيرات نسائية ضخمة في أمريكا، السبت، ضد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، تنادي بحقوق المرأة.
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في الوقت الذي أقسم فيه دونالد ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة، أصبح فيه أوباما، الذي حكم الولايات المتحدة ثماني سن اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
أفاد مراسل "عربي21" أن انفجارا ضخما وقع بالقرب من السفارة الإيطالية في طرابلس الليبية، مساء السبت.
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أعلنت جبهة فتح الشام، موقفها الرسمي من المباحثات لمؤتمر الأستانة بين النظام، والمعارضة السورية.
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