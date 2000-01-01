عربي21 TV
سياسة
دحض معلقون إسرائيليون بارزون مزاعم رئيس الوزراء الوزراء بنيامين نتنياهو بأن أيمن القنبر، منفذ عملية الدهس في القدس الم اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
ردَّ النائب السابق لأول رئيس مصري بعد الانقلاب، الدكتور محمد البرادعي، على دعاوى سحب الجنسية المصرية، وقلادة النيل، من اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
قال تقرير للمخابرات الأمريكية نشر اليوم الاثنين إن مخاطر نشوب صراعات ستزداد خلال الأعوام الخمسة المقبلة وستصل إلى مستو اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
أنهى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، الجزء الأطول من مسلسل مشاورات تشكيل الحكومة في المغرب، معلنا إقفالها د اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
ما زالت المكالمة المسربة بين رئيس الأركان الأسبق للجيش سامي عنان، ونائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي؛ تثير الكث اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
حكيم ومعتز ومحمد.. ثلاثة معتقلين سابقين في سجون نظام بشار الأسد؛ لم يسمعوا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلا من خلال اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
قررت السلطات المغربية منع إنتاج وتسويق بعض أنواع النقاب (البرقع) بعدد من المحلات التجارية، الأمر الذي أثار حفيظة العدي اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
ناقشت مجلة "أتلانتك" الأمريكية، الاثنين، تبعات وفاة علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الإيراني السابق ورئيس مجلس تشخيص م اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
ظهر المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، الأحد، في صورة بثها مكتبه الإعلامي أثناء استقباله لرئيس اللجنة الدولية للصل اقـــــــــــــــرأالتفاصيل