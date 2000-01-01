عربي21 TV
سياسة
تسربت خلال الأيام الأخيرة بعض المعلومات والتصريحات التي تتضمن اتهامات باغتيال رفسنجاني وأن الرئيس الإيراني الأسبق أحمد اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
تزايدت الدعوات المطالبة بعزل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن الحكم، وتقديمه إلى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، والتف اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
تداولت مصادر صحفية أنباء عن لقاء مرتقب؛ يجمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، واللواء المتقاعد اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
سيطرت فرحة طاغية في الشارع المصري، بحكم مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا.
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كشف قيادي في الجيش السوري الحر، عن سعي تركي لتشكيل ما أسمها "الجيش الوطني من أبناء الثورة السورية".
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أطلقت مضادات الطيران في العاصمة الإيرانية طهران، طلقات باتجاه جسم طائر قرب بيت مرشد الجمهورية علي خامنئي، في قلب العاص اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
اجتمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، بنائب رئيس مليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس لبحث آخر مستجدات الوضع اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
نشب جدال قوي في بلاطو قنوات "بين سبورت" القطرية بين نبيل معلول نجم تونس سابقا ومعز بولحية مقدم البرنامج، حول ماهية الس اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
كشفت صحيفة تركية، الاثنين، عن معلومات مثيرة عثرت عليها الشرطة تتعلق بقضية الهجوم على "ملهى إسطنبول" تقود إلى استنتاج ج اقـــــــــــــــرأالتفاصيل