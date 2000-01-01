عربي21 TV
سياسة
حذر محامو هجرة من أن القرار التنفيذي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع رعايا سبع دول مسلمة من دخول الولايا اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الجمعة "الرد بالمثل" على فرض الإدارة الأميركية الجديدة عقوبات على طهران إثر تجربت اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
نشرت صحيفة "لوتون" السويسرية تقريرا؛ تحدثت فيه عن المعارضة التي يلاقيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مكونات المجتمع اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
شن المستشار في وزارة الدفاع السعودية اللواء أحمد عسيري، الجمعة، هجوما يعتبر الأعنف ضد إيران، معتبرا أن "كل الخيارات عل اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
نشر موقع "ميدل إيست آي" مقالا للمحلل الكندي، الإيراني الأصل، شاهر شاهدساليس، يقول فيه إن المواجهة بين الرئيس الأمريكي اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
نشرت مجلة "إيكونوميست" مقالا، وصفت فيه حال ملك الأردن عبدالله الثاني بالمحتار إلى أين يتجه، فقد قام الأسبوع الماضي بزي اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
حاولت كيليان كونواي مستشارة دونالد ترامب، الدفاع عن مرسوم حظر دخول رعايا دول إسلامية إلى أمريكا، الذي وقعه الرئيس الأم اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
رفضت تركيا والمعارضة السورية إجراء أي نقاش في الوقت الحاضر، حول الدستور السوري الجديد، أو التقسيمات الإدارية في سوريا، اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
فرضت أمريكا الجمعة، عقوبات على 13 فردا و12 كيانا بموجب القانون الأمريكي لمعاقبة إيران، وذلك بعد أيام من توجيه البيت ال اقـــــــــــــــرأالتفاصيل