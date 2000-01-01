عربي21 TV
سياسة
نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، الخميس، تفاصيل المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد. اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
قال أرفع مسئول كوري شمالي ينشق عن النظام، إن "كيم جونغ أون" سيقوم بتوجيه ضربة نووية "انتحارية" ضد ولاية لوس أنجلوس الأ اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
أبدت إسرائيل ارتياحها الشديد للمستقبل "الواعد" في العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظام السيسي، متوقعة اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه على قناعة بأن تقنية الإيهام بالغرق فعالة في استجواب الموقوفين، مشيرا إلى أن تنظي اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
قالت موسكو إن واشنطن لم تنسق مع موسكو أي خطط لإقامة "مناطق آمنة" في سوريا، ودعت الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى درا اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
سخر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من ردة فعل عبد الفتاح السيسي على هدف المنتخب المصري في مرمى نظيره الغاني، بكأس اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
أدّت الأحداث الأخيرة في الشمال السوري بين جبهة فتح الشام وفصائل أخرى، إلى حملة شرسة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية تقريرا أعدته هيلينا هورتون، تقول فيه إن مسؤولة أمريكية سابقة قالت إنها مستعدة للتس اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
أكدت عضو مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية الأمريكية، تولسي غابارد، لقاءها برئيس النظام السوري بشار الأسد خلال زيارة س اقـــــــــــــــرأالتفاصيل