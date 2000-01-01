عربي21 TV
سياسة
قال المعارض السوري البارز أحمد الجربا إن قوة عربية مؤلفة من ثلاثة آلاف مقاتل تحت قيادته تتلقى تدريبا مع قوات التحالف ا اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، تحذيرا رسميا لإيران "بشأن نشاطها المزعزع للاستقرار"، بعدما أجرت اختبارا على اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
أحرزت قوات النظام السوري، مدعومة بالمليشيات، تقدما جديدا باتجاه مدينة الباب، بريف حلب الشرقي، مؤخرا، وباتت على مشارف ا اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
دافع وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص حظر دخول مواطني ست دول عربية وإيران اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
في الوقت الذي تعالت الإدانات الدولية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حظر دخول سبع دول دول ذات أغلبية مسلمة اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
اعتقلت السلطات الروسية مسؤولين اثنين في الاستخبارات الروسية مختصين بالجرائم الالكترونية وخبيرا في القرصنة المعلوماتية اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
نشرت صحيفة "تسايت" الألمانية تقريرا؛ تحدثت فيه عن الأسباب الكامنة وراء صمت الزعماء العرب تجاه قرار منع مواطني سبع دول اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
تقدمت شركة رويترز للمعلومات المالية الأربعاء، باعتذار رسمي لمسجد فينسبري بارك الواقع شمالي العاصمة البريطانية لندن، م اقـــــــــــــــرأالتفاصيل
نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا، تقول فيه إن المحللين يتوقعون أن تختبر إيران تصميم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الخليج، اقـــــــــــــــرأالتفاصيل