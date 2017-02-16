مقتل 8 نساء وطفل باليمن.. والحوثيون يتهمون "التحالف"

دعوات حقوقية لحماية نساء اليمن وأطفالها من عواقب المعارك- أرشيفية

اتهمت مصادر طبية "حوثية"، طائرات حربية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية بقصف منزل في مديرية أرحب شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، أسفر عن مقتل طفل واحد وثماني نساء وإصابة عشر أخريات.



وقالت المصادر الطبية لوكالة "سبأ.نت" التابعة للمتمردين الحوثيين، إن الضحايا نقلوا إلى مستشفيات في العاصمة بعد الغارة التي استهدفت منزل أحد شيوخ القبائل، هو محمد النكعي، وكان يقام فيه مجلس عزاء، في بلدة شراع بمديرية أرحب على بعد أربعين كيلومترا شمالي صنعاء.



وفي تشرين الأول/ أكتوبر تعرض التحالف العربي لانتقادات شديدة بعدما نفذ ضربة جوية على مجلس عزاء في صنعاء، ما أسفر عن مقتل 140 شخصا بحسب تقديرات الأمم المتحدة.



وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان الخميس، إن تلميذين ومسؤول مدرسة قتلوا في العاشر من شباط/ فبراير في غارة جوية للتحالف العربي في مديرية نهم بالقرب من صنعاء.



ودعت المنظمة مجددا التحالف والمتمردين إلى "حماية الأطفال من (عواقب) المعارك بشكل أفضل".

