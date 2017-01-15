تقرير يمني :82 % من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية

تشير تقديرات الحكومة الشرعية عن استنزاف الحوثيين لنحو " أربعة مليارات دولار" من الاحتياطي النقدي-أرشيفية